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نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” وجه من خلالها رسالة قاسية إلى الحكومة اللبنانية مطالبا إياها بتقديم إستقالتها .

وذلك بسبب الإنهيار المالي والإقتصادي الذي تعيشه لبنان في الوقت الحالي وتردي الأوضاع وما يعانيه المواطنين من فقر وسوء بالأحوال المادية .

فكتب راغب علامة في تغريدته قائلا : ” مناظر الناس على أبواب الأفران مخجل ومؤلم .. إنقطاع المازوت عيب .. زيادة الأسعار وارتفاع قيمة الدولار بجنون معناه فشل هذه الحكومة ” .

وتابع : ” الأشرف للحكومة أن تستقيل إذا لم تستطع إيقاف هذه المهزلة وهذا الإنهيار .. حتى ولو كان هذا الإنهيار هو عبء قديم لكن المطلوب قرارات للحلول .. لا للإنهيار ” .

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تعليقان

  1. هاد خينا كل لي شاطر فيه هو ان يطالب حكومته بالاستقالة ،و بعد الاستقالة شنو الحل يا عيوني؟
    هل لديك حلول عملية ؟
    احلق شنب و لحية محرر نورت ان كان أخينا هذا عارف سبب الازمة، تلاقيه فاكرها اغنية أو أزمة لحن أو مشكلة إنتاج
    اقولك الحل : اجبد فلوسك من البنوك انت و شلة “الطعارجية” و سلفوها لحكومتكم خليها تشتري خبز للشعب يا اوانطجي !

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    1. و من امتى حكومات العربان تستقيل عند الأزمات انت فاكر نفسك في ألمانيا أو بريطانيا؟ رءيسكم غادي يبقى في الرءاسة بت نبت في قاع الدار يا شي صعصع يخرجو منها و لو جاعت و عطشت لبنان كلها !

      احنا عندنا وزير حقوق الإنسان، تخيل وزير حقوق الإنسان يا حسرة !!! يدعى مصطفى الرميد عن حكومة “اسلامية” و هو حزب العدالة و التنمية، لم يصرح بكاتبة مكتبه في المحاماة لدى صندوق الضمان الاجتماعي CNSS و هي التي اشتغلت عنده 24 سنة بالتمام و الكمال الى ان توفيت رحمها الله مؤخرا بعد معاناة مع المرض, حارما اياها من التقاعد و التغطية الصحية و كل الحقوق التي يتمتع بها العمال في خرق سافر للقانون ،، خلي بالك ما تنساش هذا وزير “حقوق” الإنسان و ينتمي لحزب “اسلامي” مرجعيته دينية يعني يؤمن بأن للأجير حقوق على المأجور ، يخرق قانون الشغل و لا يحترم حقوق الإنسان ! نفس الشيء قام به وزير الشغل عن نفس الحكومة و هو عدم التصريح بكتاب مكتبه في المحاماة ،، اسمع هذا وزير الشغل يا حسرتااااه!!

      و رغم كل ما تعرضا و يتعرضان له من ضغوط و هجوم و فضح و انتقاد من الصحافة المغربية و لاسابيع و مطالبات قوية بتقديم استقالتهما،،، تخييييييل يا مسيو علامة لم يقدما استقالتهما !! مرحبا بك انت في حضرة الوطن “العربي” حيث لا يستقيل المسؤول الفاسد !
      طيب يا عيوني كرمال عيوننا، خلينا نشوفك الاول تستقيل من كل لجن التحكيم الي انت مسيطر عليها في برامج الغناء ساعتها نشوف اذا هناك شي مسؤول يستقيل!!

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