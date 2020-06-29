نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” وجه من خلالها رسالة قاسية إلى الحكومة اللبنانية مطالبا إياها بتقديم إستقالتها .
وذلك بسبب الإنهيار المالي والإقتصادي الذي تعيشه لبنان في الوقت الحالي وتردي الأوضاع وما يعانيه المواطنين من فقر وسوء بالأحوال المادية .
فكتب راغب علامة في تغريدته قائلا : ” مناظر الناس على أبواب الأفران مخجل ومؤلم .. إنقطاع المازوت عيب .. زيادة الأسعار وارتفاع قيمة الدولار بجنون معناه فشل هذه الحكومة ” .
وتابع : ” الأشرف للحكومة أن تستقيل إذا لم تستطع إيقاف هذه المهزلة وهذا الإنهيار .. حتى ولو كان هذا الإنهيار هو عبء قديم لكن المطلوب قرارات للحلول .. لا للإنهيار ” .
هاد خينا كل لي شاطر فيه هو ان يطالب حكومته بالاستقالة ،و بعد الاستقالة شنو الحل يا عيوني؟
هل لديك حلول عملية ؟
احلق شنب و لحية محرر نورت ان كان أخينا هذا عارف سبب الازمة، تلاقيه فاكرها اغنية أو أزمة لحن أو مشكلة إنتاج
اقولك الحل : اجبد فلوسك من البنوك انت و شلة “الطعارجية” و سلفوها لحكومتكم خليها تشتري خبز للشعب يا اوانطجي !
و من امتى حكومات العربان تستقيل عند الأزمات انت فاكر نفسك في ألمانيا أو بريطانيا؟ رءيسكم غادي يبقى في الرءاسة بت نبت في قاع الدار يا شي صعصع يخرجو منها
و لو جاعت و عطشت لبنان كلها !
احنا عندنا وزير حقوق الإنسان، تخيل وزير حقوق الإنسان يا حسرة !!! يدعى مصطفى الرميد عن حكومة “اسلامية” و هو حزب العدالة و التنمية، لم يصرح بكاتبة مكتبه في المحاماة لدى صندوق الضمان الاجتماعي CNSS و هي التي اشتغلت عنده 24 سنة بالتمام و الكمال الى ان توفيت رحمها الله مؤخرا بعد معاناة مع المرض, حارما اياها من التقاعد و التغطية الصحية و كل الحقوق التي يتمتع بها العمال في خرق سافر للقانون ،، خلي بالك ما تنساش هذا وزير “حقوق” الإنسان و ينتمي لحزب “اسلامي” مرجعيته دينية يعني يؤمن بأن للأجير حقوق على المأجور ، يخرق قانون الشغل و لا يحترم حقوق الإنسان ! نفس الشيء قام به وزير الشغل عن نفس الحكومة و هو عدم التصريح بكتاب مكتبه في المحاماة ،، اسمع هذا وزير الشغل يا حسرتااااه!!
و رغم كل ما تعرضا و يتعرضان له من ضغوط و هجوم و فضح و انتقاد من الصحافة المغربية و لاسابيع و مطالبات قوية بتقديم استقالتهما،،، تخييييييل يا مسيو علامة لم يقدما استقالتهما !! مرحبا بك انت في حضرة الوطن “العربي” حيث لا يستقيل المسؤول الفاسد !
طيب يا عيوني كرمال عيوننا، خلينا نشوفك الاول تستقيل من كل لجن التحكيم الي انت مسيطر عليها في برامج الغناء ساعتها نشوف اذا هناك شي مسؤول يستقيل!!
ماذا تقول أنت؟