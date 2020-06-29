نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” وجه من خلالها رسالة قاسية إلى الحكومة اللبنانية مطالبا إياها بتقديم إستقالتها .

وذلك بسبب الإنهيار المالي والإقتصادي الذي تعيشه لبنان في الوقت الحالي وتردي الأوضاع وما يعانيه المواطنين من فقر وسوء بالأحوال المادية .

فكتب راغب علامة في تغريدته قائلا : ” مناظر الناس على أبواب الأفران مخجل ومؤلم .. إنقطاع المازوت عيب .. زيادة الأسعار وارتفاع قيمة الدولار بجنون معناه فشل هذه الحكومة ” .

وتابع : ” الأشرف للحكومة أن تستقيل إذا لم تستطع إيقاف هذه المهزلة وهذا الإنهيار .. حتى ولو كان هذا الإنهيار هو عبء قديم لكن المطلوب قرارات للحلول .. لا للإنهيار ” .