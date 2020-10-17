نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” بمناسبة مرور عاما على الثورة في لبنان طالب من خلالها بأن تكون الثورة اللبنانية سلمية وحضارية .
فكتب في تغريدته قائلا : ” نريدها ثورة سلمية حضارية .. ثورة الإنسان والوطن والخير والحق والعدل .. فطالما هناك طائفية سياسية لن تتحقق أحلام المواطن لأن الوطن والإنسان أحقّ من الطائفية الفاسدة ” .
وتابع : ” العدل فوق كل اعتبار .. الطبقة الفاسدة عاشت وتسلطت ونهبت وأفسدت على إسم الطائفية .. لا للطائفية نعم للإنسان وللبنان الوطن ” .
وفي تغريدة أخرى كتب راغب علامة : ” 17 تشرين 2019 ثورة محقة تطالب بحق المواطن ضد سلطة فاسدة ومزوّرة .. البلد ما في يستمرّهيك يللي بدّو يحكم لبنان بدّو يحكمه بالحق وبالعدل مش بصراعات أنانية معيبة ” .
وأضاف : ” بدنا ثورة حضارية .. حطوا إيديكم بأيدي بعض لنحافظ على مستقبل أولادنا ” .