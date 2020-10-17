نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” بمناسبة مرور عاما على الثورة في لبنان طالب من خلالها بأن تكون الثورة اللبنانية سلمية وحضارية .

فكتب في تغريدته قائلا : ” نريدها ثورة سلمية حضارية .. ثورة الإنسان والوطن والخير والحق والعدل .. فطالما هناك طائفية سياسية لن تتحقق أحلام المواطن لأن الوطن والإنسان أحقّ من الطائفية الفاسدة ” .

وتابع : ” العدل فوق كل اعتبار .. الطبقة الفاسدة عاشت وتسلطت ونهبت وأفسدت على إسم الطائفية .. لا للطائفية نعم للإنسان وللبنان الوطن ” .

وفي تغريدة أخرى كتب راغب علامة : ” 17 تشرين 2019 ثورة محقة تطالب بحق المواطن ضد سلطة فاسدة ومزوّرة .. البلد ما في يستمرّهيك يللي بدّو يحكم لبنان بدّو يحكمه بالحق وبالعدل مش بصراعات أنانية معيبة ” .

وأضاف : ” بدنا ثورة حضارية .. حطوا إيديكم بأيدي بعض لنحافظ على مستقبل أولادنا ” .

نريدها ثورة سلمية حضارية،ثورة الإنسان والوطن والخير والحق والعدل،فطالما هناك طائفية سياسية لن تتحقق أحلام المواطن لأن الوطن والإنسان أحقّ من الطائفية الفاسدة ! العدل فوق كل اعتبار ! الطبقة الفاسدة عاشت وتسلطت ونهبت وأفسدت على اسم الطائفية. لا للطائفية نعم للإنسان وللبنان الوطن — RaghebAlama (@raghebalama) October 17, 2020

١٧ تشرين ٢٠١٩ #ثورة محقّة تطالب بحق المواطن ضد سلطة فاسدة ومزوّرة.

البلد ما في يستمرّ هيك، يللي بدّو يحكم لبنان بدّو يحكمه بالحقّ وبالعدل، مش بصراعات أنانيّة معيبة.

بدنا #ثورة_حضارية

حطّوا ايديكم بأيدي بعض لنحافظ على مستقبل أولادنا #راغب_علامةhttps://t.co/yuCwKyrw7Y — RaghebAlama (@raghebalama) October 17, 2020