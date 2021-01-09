نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تحدث من خلالها عن الازمة السياسية التي تشهدها لبنان واستيائه من بعض السياسيين وأتباعهم وظهورهم الإعلامي واصفا ما يقومون به بأنه أسوأ من انتشار فيروس كورونا .

فكتب راغب علامة في تغريدته قائلا : ” أسوأ شي عم يحصل بهالفترة إنك مضطر تقعد في البيت بتفتح التليفزيون لتتسلى بيجيك شي أسوأ بكتير من الكورونا ” .

وتابع : ” أتباع السياسيين اللي دمّروا البلد قاعدين عم يحكوا عن بطولات زعمائهم وكل واحد بيتهم الأطراف الأخرى بالتدمير ” .

وأضاف راغبا علامة مهاجما إياهم : ” والله العظيم إنهم بلا حيا .. أرجوكم يا شاشات لبنان ارحمونا من نفاقهم ” .

أسوأ شي عم يحصل بهالفترة إنك مضطر تقعد في البيت بتفتح التلفزيون لتتسلى بيجيك شي أسوأ بكتير من الكورونا!أتباع السياسيين اللي دمّروا البلد قاعدين عم يحكوا عن بطولات زعمائهم وكل واحد بيتهم الأطراف الأخرى بالتدمير والله العظيم انهم بلا حيا ! أرجوكم يا شاشات لبنان ارحمونا من نفاقهم — RaghebAlama (@raghebalama) January 9, 2021