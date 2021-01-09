نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تحدث من خلالها عن الازمة السياسية التي تشهدها لبنان واستيائه من بعض السياسيين وأتباعهم وظهورهم الإعلامي واصفا ما يقومون به بأنه أسوأ من انتشار فيروس كورونا .
فكتب راغب علامة في تغريدته قائلا : ” أسوأ شي عم يحصل بهالفترة إنك مضطر تقعد في البيت بتفتح التليفزيون لتتسلى بيجيك شي أسوأ بكتير من الكورونا ” .
وتابع : ” أتباع السياسيين اللي دمّروا البلد قاعدين عم يحكوا عن بطولات زعمائهم وكل واحد بيتهم الأطراف الأخرى بالتدمير ” .
وأضاف راغبا علامة مهاجما إياهم : ” والله العظيم إنهم بلا حيا .. أرجوكم يا شاشات لبنان ارحمونا من نفاقهم ” .