احتفل رجل الأعمال المصري محمد المرشدي، عضو مجلس الشيوخ، مساء أمس الجمعة، بحفل زفاف ابنته “نور المرشدي”، على” أمير عبد الوهاب” في قصر المرشدي بالقطامية هايتس، استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقد أحيا حفل الزفاف كل من: راغب علامة ونانسي عجرم وتامر حسني، وتضمن الحفل فقرات فنية أخرى كان بعضها غربيا.

ونشر علامة، صورا من الحفل، عبر حسابه على تويتر، وعلق: “وعادت ‎الأفراح وسترحل ‎كورونا، وسنفرح ونغنّي ونعيش الحياة بجمالها”.

وأضاف: “ألف مبروك للعروسة القمر ‎نور المرشدي وعريسها ‎أمير عبد الوهاب في ‎فرح الأفراح بـ ‎مصر الحبيبة، فرحنا وغنّينا وسط آلاف الأشخاص.. الحمدلله ابتدت الحياة تعود إلى طبيعتها”.

وقد حرص عدد من الفنانين على حضور حفل الزفاف، بينهم: ليلى علوي وإلهام شاهين وتامر حسني وزوجته بسمة بوسيل.