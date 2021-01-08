تراجع الفنان اللبناني ​راغب علامة عن كلامه السابق بشأن تشكيكه في اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حيث أكد​ أنه ينتظر وصول اللقاح​ إلى لبنان ليكون أول من يتلقاه.

وبذلك عاد علامة عن التشكيك باللقاح الذي دارت حوله روايات غريبة لم تكن صحيحة وعلق في مقطع فيديو نشره عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه :”كل يوم عن يوم عم يتطور موضوع لقاح كورونا من كم شهر انا كنت كثير خايف من اللقاح لكن اليوم الخطر الداهم هو كورونا نفسها انا ناطر يوصل الـ vaccine علي لبنان لكون اول واحد باخده”.

وكان راغب علامة قد صرح في لقاء تلفزيوني سابق بطريقة ساخرة على تلقي ​الفنانة أحلام​ للقاح وقال إنه لم يتم التوصل إلى لقاح بعد وتابع ضاحكاً: “أحلام مهضومة ودمها خفيف”.