راغب علامة يثير الجدل بنشره صورة على انها لمعنف ابنته بعد جلده في السعودية!

أثار الفنان اللبناني راغب علامة الجدل بعد نشره صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها للفلسطيني يوسف القططي مُعنف ابنته، بعد قيام السلطات السعودية بجلده عقابًا له على تعنيف طفلته التي لم تتجاوز الـ 3 سنوات.

وعلق راغب علامة على الصورة قائلا: ” يستاهل.. شو ما عملتو فيه قليل… فشيتو خلقنا. مشكورين. فليكن عبرة”.

يستاهل.. شو ما عملتو فيه قليل… فشيتو خلقنا. مشكورين. فليكن عبرة pic.twitter.com/CMFcZXaMMb — Ragheb Alama (@raghebalama) September 25, 2019

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع ما نشره علامة، ففي الوقت الذي عبر العديد منهم عن فرحتهم بتلقي الأب المُعنف عقابه المستحق، قال المعظم إن الصورة ليست ليوسف، وقد تكون مفبركة، فيما اعتبر البعض أن الفنان اللبناني راغب علامة تحمس وتسرع بنشر صورة لا يُعلم مدى صحتها ودقتها.