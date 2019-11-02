راغب علامة يشن هجوما على الإعلاميين المأجورين.. مرتشي كاذب

شن الفنان اللبناني ​راغب علامة​ هجوماً كبيراً على الإعلاميين المأجورين الذين يحقدون عليه، وكتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“هناك نوعان من الإعلاميين

١-إعلامي وصحافي شريف أخلاقه حميدة وتربيته شريفة ينتقدك لأنه يغار عليك ويريد الأفضل لك وللمجتمع وللناس، تعتز بصداقته

٢-إعلامي جائع، إبتزازي مرتشي كاذب، يكرهك ويحقد عليك لأن قلبه أسود ولا يتقبل أن يراك ناجحا، يستغل منبره ليرمي عليك إشاعات ليشفي حقده! تجاهله”.

وردا على سؤال “مين قصدك فيك تسمي” رد علامة: “عم بحكي بشكل عام…من الثمانينات وأنا أتعرض لهذا الصنف من الحقودين، ومنهم من هم معروفين بالإسم والشكل، لكن من طبعي أن أتجاهل الحاقد والحسود والكريه ولا أعطيه هذا الشرف بأن يأتي إسمه على لساني أتجاهلهم بالمطلق”.