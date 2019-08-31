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راغب علامة يكشف تفاصيل لقائه بأحلام في برنامج The Voice

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في تصريحات للفنان اللبناني راغب علامة لصحيفة الراي الكويتية كشف عن تفاصيل لقائه بالفنانة الإماراتية أحلام في بداية الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب ” The Voice ” .

وقال راغب علامة أن اللقاء بينهما كان وديا جدا وإنه لم يحصل عتاب بينهما .

ويأتي ذلك على عكس ما كان يعتقده الكثير من المتابعين الذين توقعوا بتوتر الأمور بينهما والتي ستكون صاخبة وأن الكواليس سوف تشهد خلافات .

وتحدث راغب حول الأجواء أثناء تصوير البرنامج قائلا : ” كل شئ جيد .. الأجواء ممتازة والأصوات جيدة والعلاقة بين المدربين جيدة ” .

وعن تجربته السابقة في وجوده في لجنة تحكيم برنامج ” Arab Idol ” وعلاقته بأحلام قال : ” أحلام ليست السبب المباشر لانسحابي من Arab Idol بل هي كانت أحد الأسباب .. كانت لدي أسباب أخرى وعلاقتي بأحلام تشبه علاقتي ب ” سميرة سعيد ” و ” محمد حماقي ” وهي علاقة جيدة وودية ” .

 

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