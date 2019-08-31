راغب علامة يكشف تفاصيل لقائه بأحلام في برنامج The Voice

في تصريحات للفنان اللبناني راغب علامة لصحيفة الراي الكويتية كشف عن تفاصيل لقائه بالفنانة الإماراتية أحلام في بداية الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب ” The Voice ” .

وقال راغب علامة أن اللقاء بينهما كان وديا جدا وإنه لم يحصل عتاب بينهما .

ويأتي ذلك على عكس ما كان يعتقده الكثير من المتابعين الذين توقعوا بتوتر الأمور بينهما والتي ستكون صاخبة وأن الكواليس سوف تشهد خلافات .

وتحدث راغب حول الأجواء أثناء تصوير البرنامج قائلا : ” كل شئ جيد .. الأجواء ممتازة والأصوات جيدة والعلاقة بين المدربين جيدة ” .

وعن تجربته السابقة في وجوده في لجنة تحكيم برنامج ” Arab Idol ” وعلاقته بأحلام قال : ” أحلام ليست السبب المباشر لانسحابي من Arab Idol بل هي كانت أحد الأسباب .. كانت لدي أسباب أخرى وعلاقتي بأحلام تشبه علاقتي ب ” سميرة سعيد ” و ” محمد حماقي ” وهي علاقة جيدة وودية ” .