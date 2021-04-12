أثارت التصريحات التي أدلى بها الفنان اللبناني راغب علامة، ضمن حلقة من برنامج “السيرة” الذي تقدّمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني على شاشة DMC المصرية، ضجة كبيرة في أوساط المتابعين، حين أجاب خلالها عن أسئلة حول العلاقات العاطفية التي عاشها قبل ارتباطه بزوجته جيهان، مشيراً إلى أنها لم تكن مجرد نزوات بل بداية قصة حب لم تكتمل بسبب الظروف.

وأشار إلى أنه صادق في مشاعره، ولا يمكنه ضبطها أو التحكم بها، وأنه يعبّر عن إعجابه بعفوية وتلقائية. وعن السؤال: “كم وحدة ضحكت عليك؟”، أجاب بالقول “إن امرأة واحدة ضحكت عليّ”… وتابع أنها طلبت منه أن يشيع أنهما متزوجان، ففعل معتبراً أنه أخطأ حين قال في مقابلة مع الراحل حكمت وهبي إنه تزوجها و”مشيت الكذبة”. وكشف أنها كانت علاقة مساكنة دامت أربع سنوات، وأنه لم يكن مضطراً يومها لكشف ذلك.

وشدّد علامة على أنه لم يُنجب منها الأولاد رغم ادّعائها أن ابنتها منه. وأردف أنه أجرى حينها الفحوص الطبية اللازمة التي أثبتت نتائجها عدم صحة ادّعائها. وقال إنه يحب الأطفال وقد لا يرفض أن يتبنى طفلاً ويحبّه كما يحب أولاده. وتابع: “كان نفسي يكون في بنت من مراتي جيهان”.