راغب علامة يكشف محادثته مع الرئيس الراحل رفيق الحريري من كواليس زفاف نجله سعد

قام السوبر ستار راغب علامة بالمباركة لرئيس الحكومة سعد الحريري وزوجته لارا بمناسبة ذكرى زواجهما، ناشراً صورة لهما وأرفقها بـ “أطيب التهاني لدولة الرئيس الغالي بمناسبة عيد زواجه وزوجته المحترمة السيدة لارا”.



واستعاد هذه الذكرى، لاسيّما أنه أحيا حفل الثنائي بطلب خاص من الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كاشفاً عن محادثة بينه وبين الحريري: “منذ عشرين عاماً، رنّ جرس هاتفي وكان على الطرف الآخر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال لي بطريقته المحبة وأسلوبه المتواضع، يا راغب أخوك سعد رح يتزوج والحفلة ما بتكمل بدونك… وكانت ليلة لا يمكن نسيانها من أجواء الحب والفرح العارم على وجوه كل الحاضرين. مبروك وان شاء الله عقبال مية سنة وان شاء الله عقبال فرحة اولادك شيخ سعد”.