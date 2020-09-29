شارك الفنان اللبناني “راغب علامة” جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة ظهر من خلالها مع أسرته وهم يقضون إجازة الصيف علي أحد الشواطئ الشهيرة، ولاقت تلك الصورة تفاعلاً ورواجاً كبيراً بين النشطاء والحسابات الفنية علي السوشيال ميديا.

وأرفق علامة علي تلك الصورة بالتعليق قائلا: “حبّي لكم لا يفوقه شيءٌ بالعالم، كما حبّي للوطن عمري ما حبّيت تفكروا تتركوا لبنان ومتأكّد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب، رح ترجعوا تعمّروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة، حبّوا وطنكم كما أحببتكم، أسّسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم حبّكم فوق الحدود” ولاقت الصورة اعجاب الكثير من محبي راغب علامة وعلقوا بقولهم :”ايه العيلة النضيفة دي”؟ وغيرها من التعليقات التي تعبر عن حبهم لنجمهم المفضل.

في سياقٍ آخر، انتقد الفنان راغب علامة سياسيي لبنان عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” منذ أيام قائلًا: “من الواضح أن سياسيي لبنان أصبحوا مكشوفين ومفضوحين علناً أمام أعين العالم، لا حل لهم إلا الفلتان الأمني وإطلاق زعران الشوارع التابعين لهم المرحلة القادمة في لبنان سوف تكون خطيرة. واللي قادر يبعد عائلته عن هذا الخطر لا يتردد عن إبعادهم إلى أن يستتب الوضع السياسي والأمني” .

وعلى الصعيد الفنى، يستعد الفنان راغب علامة لتقديم أغنيتين جديدتين سيقدمهم مع المطرب والملحن أحمد زعيم وتحمل الأغنية الأولي اسم ” لية سايبنى” من كلمات أحمد قطوط وتوزيع الموسيقى جون مارى رياتشى، والثانية بعنوان” كنا حبايب” من كلمات هيثم سليم وتوزيع جون مارى رياتشى، ومن المقرر أن تطرح هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة علي موقع الأغاني الشهير “يوتيوب”.