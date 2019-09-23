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راغب علامة يهنئ السلطات السعودية.. شاهدوا بماذا وصف معنّف الطفلة!

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ragheb alama j

راغب علامة

هنأ الفنان اللبناني ​راغب علامة​ السلطات الأمنية السعودية بعدما ألقت القبض على رجل يعنف ابنته الصغيرة من أجل تعليمها الوقوف على قدميها.
وانتشر فيديو له بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعل العديد من الناشطين والنجوم ضده.

وكتب راغب علامة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “كل التقدير للسلطات الأمنية السعودية التي القت القبض على المتوحش الذي عنف ابنته في الفيديو المنشور . فليكن عبرة لمن اعتبر .. وأن يلقى العقاب القاسي الذي يستحقه”.

وقد نشر الرجل المعنّف في فيديو آخر أن هذا الفيديو قديم جداً وقد استخدمته زوجته ضدّه بعدما تركته يربي أطفاله وهجرته.

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