شارك النجم اللبناني راغب علامة متابعيه، كيفية إمضاء وقته مع عائلته في ظل الإغلاق التام الذي يشهده لبنان للحد من انتشار فيروس كورونا، والذي دخل حيز التنفيذ بدءا من يوم السبت 14 – 11-2020 ويستمر لحوالي أسبوعين.

وبدأ راغب علامة يومه بنشر صورتين جديدتين له على صفحته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليهما قائلاً :”حتى في الإقفال العام، بدأت يومي بضحكة إيجابية، فنحن بحاجة إلى الإيجابية في هذه الأيام، إبقوا آمنين”.

وانهالت التعليقات من متابعي الفنان، الذين أحبوا إطلالته هذه كثيراً، وأشاروا إلى أناقته، وعبروا له عن حبهم وتركوا له الكثير من التعليقات المشيدة.

في حين عمد نجله خالد إلى نشر مقتطفات من أجواء عيد الميلاد داخل منزلهم، إذ ظهرت شجرة الميلاد المزينة وجلس تحتها كلبه، كما نشر فيديوهات سلط خلالها الضوء على مواهبه في الطهو، فقد كان يطهو اللحم ويحاول وضع الملح على طريقة الشيف نصرت، فضلا عن مشاركة متابعيه بكيفية تحضير الفول كوجبة للفطور الصباحي، لتأتي والدته جيهان وتسأله إن كان قد وضع الملح، ليبادرها بالقول:”تركتيني لحالي”، ثم ردد كلمات أغنية “اتركني وروح” فقام بعد ذلك راغب علامة ولؤي بتأديتها.

وعلق السوبر ستار بالقول:”ما عنا تسلاية غير تحضير الطعام، وخالد ابدع بتحضير الفول”.

أما اللافت، فكان استمرار عائلة علامة بعرض كيفية إكمال يومها خلال الحجر المنزلي، وهذه المرة فاجأت زوجة السوبر ستار جيهان بنشر فيديو يعود ليوم عيد ميلادها إذ ظهرت خلاله وهي ترقص فرحة على أنغام أغنية “يا ريت فيي خبيها” والتي كان يؤديها راغب علامة، وعلقت عليه بالقول:” يا ريت فيي خبيها، بما اننا في المنزل ولا شيء يمكن القيام به في المنزل، اشارككم الفيديو الخاص بليلة عيد ميلادي وسوف اعمد إلى نشر الصور قريبا”.