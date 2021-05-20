احتفل الفنان اللبناني ” راغب علامة ” بعيد ميلاد نجله الأكبر ” خالد ” بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وتضمن الفيديو مجموعة من الصور لإبنه خالد على نغمات أغنيته ” رح طير حمام ” .. وكتب راغب علامة في تعليقه عليه : ” أحب كل تلك الأوقات التي رأيتك فيها تكبر داخل الرجل الذي أصبحت عليه اليوم ” .

وتابع راغب علامة موجها اعتذارا لإبنه على عدم قدرتهم على الاحتفال بعيد ميلاده فقال : ” أعتذر لأننا لم نتمكن من الاحتفال معك هذا العام .. أتمنى أن تتغير الظروف وأن يمر كل هذا .. أنت رجل مفعم بالحياة والنظرة الجيدة وأنا فخور بك حبيبي ” .

يذكر أن نجلي الفنان راغب علامة يقيمان حاليا في دولة الإمارات وفقا لما أعلنه الأخير في وقت سابق مشيرا إلى ان الظروف في لبنان لم تعد تناسبهما .