تصدرت الراقصة البرازيلية لورديانة مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو لرقصة لها من داخل إحدى صالونات التجميل على نغمات مهرجان “إخواتي“.

وبعد وقت قليل من انتشار الفيديو أصبحت لورديانة الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن هذا ليس الفيديو الأول لها فسبق وأشعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي برقصها على نغمات “عود البطل”.

كما قدمت العديد من الحفلات في الساحل الشمالي مع الفرقة البرازيلية “شو”، على أغاني “آه لو لعبت يا زهر، وعم يا صياد”، وغيرها.

كما أن “لورديانة“، تقدم أيضًا، دروسًا في الرقص الشرقي، وتنشر مقاطع فيديوهات منها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

الراقصة البرازيلية كانت من أبطال ألعاب القوى في البرازيل قبل قدومها لمصر من سنوات واحترافها الرقص الشرقي، وكانت تتقاضى أجر 15 ألف جنيهًا في الأفراح، واحتفلت مؤخرًا بوصول عدد متابعيها على “إنستجرام” إلى 200 ألف متابع، وبعد انتشار الفيديو تخطى عدد متابعيها 430 ألف في أقل من 24 ساعة.