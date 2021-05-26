اعتبرت الراقصة التونسية نرمين صفر نفسها انها الفنانة الوحيدة التي لم تخضع لعمليات تجميل كما نشرت عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت نرمين صفر عبر حسابها على انستغرام: “من غير فخرة انا الفنانة الوحيدة الي ما عملتش عمليات تجميل وما زرقتش شفايفها” ثم علقت ساخرة “برشة مغيارات تيت تيت ”.

وكانت نرمين صفر قد تحدثت مؤخرا عن اول حب في حياتها حيث قالت خلال استضافتها في برنامج “أحنا الكل في الكل” الذي تقدمه حنان الشقراوي على قناة تونسنا، عن حبها الأول و عمرها آنذاك 22 سنة و الذي خانها مع صديقتها.

و قالت نرمين انها كانت حينها ملتزمة “ما كنتش نشطح. هي صاحبتي، اتجي بحذاية للدار… و بعد نفطن بيه يخرج معاها. نهار كلمت صديقي سهيل بودينار و معانا سيف الطرابلسي و امشينا للقهوة… ولقيتها صدفة متكية على الصدر لحنين، هو دخل بعضو، اغزرلي و بعد عنقها… كان أول حب في حياتي… و أساور هي الي زادة فطنتني، قعدت بعد 3 سنين. قالي بعد، الي صاحبتي مشهورة و معروفة و تطلع في التلفزة،… كيف ارجعلي، قلتلو انا ما عادش حاجتي بيك”.