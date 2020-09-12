نشر الفنان المصري رامز أمير، صورة جديدة له عبر حسابه على إنستغرام، كشف من خلالها عن حبيبته للمرة الأولى ولكنه قام بتمويهها لإخفاء ملامحها.

وكتب رامز أمير، في تعليقه على الصورة: “اسف انى هستخدم الاكونت لحاجة شخصية يمكن متهمكوش، بس دى حاجة هتفرح اهم حد فى حياتى’.

وتابع رامز أمير متغزلا بحبيبته:”بصى بقه، انتى اجمل و اطيب و احن واحدة عينى شافتها، أنتى دعوة دعيتها لربنا و اتقبلها منى و بعتك ليا، انا بقولك قدام الدنيا كلها انى بحبك”. وأضاف رامز أمير: “كل الناس بيخبوا وش ولادهم فى الصور بس انا هخبيكى انتى عشان انتى مش بس حبيبتى، انتى بنتى و اجمل نعمة ربنا بعتهالى، ربنا يخليكى ليا يا بأَليلو”.

يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة “الباركور”، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.

وجسد الفنان رامز أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل “الاختيار”، الذي عرض رمضان الماضي 2020، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.