نشر الفنان المصري رامز جلال، بوستر برنامج المقالب الجديد الذي سيُعرض في شهر رمضان 2021، بعد ترقب واسع بين الجمهور، والتكهنات التي راجت خلال الأيام القليلة الماضية حوله.

وعلق جلال على البوستر عبر حسابيه على تويتر وإنستغرام قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير، ويكملها بالستر قريبا إن شاء الله رمضان 2021”.

وظهر رامز جلال في البوستر وهو يحمل في يده فانوس رمضان، وينظر لأسفل، ويرتدي نظارة، كما ظهر بقصة شعر مختلفة باللون الأحمر، كلون الملابس التي يرتديها في البوستر.

لم يكشف بوستر برنامج رامز جلال الجديد عن اسمه، رغم أنه قيل بأنه سيكون تحت عنوان “رامز مريض نفسي” ولكن لغاية الآن لم يتم تأكيد الأمر، حيث يعرض على قناة MBC مصر.

ومن المقرر أن يستضيف رامز عددًا من نجوم الفن والكرة، أبرزهم: سمية الخشاب وأحمد سعد، ويزو، ريهام حجاج، ملك قورة، قفشة، جنش، مروان محسن، أشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، محمد هاني.