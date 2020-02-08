رامز جلال يستعين ببركان في مقالبه الجديدة

رغم إحاطة كل تفاصيل برنامجه الجدي الذي يقدمه رمضان القادم، بسرية تامة، إلا أن تسريبات أكدت أن النجم رامز جلال بدأ في تحضير برنامج المقالب الجديد لعام 2020، حيث تسربت أخبار أنه سوف يبدأ تصوير حلقات البرنامج في إحدى جزر الفلبين بقارة آسيا، ويحمل اسم البرنامج اسما مبدئيا وهو “بركان رامز”.

وتعد فكرة البرنامج كالفكرة الرئيسية التي يظهر بها رامز كل عام في شهر رمضان، وهي خداع الضيف الذي يظهر معه في الحلقة، لتقديم إعلان أو منتج شهير في مكان معين، وبعد وصول الضيف يثور بركان في كل مكان، حتى يشعر الضيف بالرعب، ومن هنا تتصاعد أحداث كل حلقة.

ومن ناحية أخرى، يستعد رامز لتحضير فيلم كوميدي جديد تشاركه فيه النجمة غادة عادل، ولم يستقر صناع الفيلم على الاسم النهائي له حتى الآن، وتم الاتفاق بشكل مبدئي مع الفنان بيومي فؤاد وحمدي الميرغني، للمشاركة في الفيلم.

ويجمع هذا الفيلم الفنان رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب بعد عرض فيلم “عيال حبيبة” للنجم حمادة هلال وإخراج مجدي الهواري منذ 15 عاماً وشارك في بطولته محمد لطفي والنجم الكبير حسن حسني.

يذكر أن آخر أفلام رامز جلال “سبع البرمبة” الذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، وشاركه في البطولة جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، وظهر الفنانان أحمد السقا وياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.