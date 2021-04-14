استضاف الفنان رامز جلال في الحلقة الثانية من برنامج المقالب “رامز عقله طار” اللاعب المصري رمضان صبحي، كان بدايتها كما هو متوقع ما بين سخرية رامز من ضيف الحلقة والتعليق أنه يحب الأموال أكثر من أي شيء.

واستقبلت الإعلامية سارة مراد، اللاعب صبحي، لإقناعه بدخول لعبة “السيموليتر” داخل افتتاح الملاهي الترفيهية خلال احتفالية موسم الرياض 2021.

ورد رامز جلال على سؤال الإعلامية سارة مراد للنجم رمضان صبحي: هل التكنولوجيا أفادت رمضان أم أضرته؟ قائلًا: “ضرته طبعا دا العيال هارياه تحفيل وكومنتات وكوميكسات وطموح وتيجي بالسلامة وليلة سودا”؛ ليجيب رمضان صبحي، قائلًا: “بقى في حاجات زي التنمر وبقالي فترة كبيرة”، ليرد رامز جلال، قائلًا: “خلاص جلده نحس”.

وقال رامز: “ارفعوا الخطاف، وهجيبهالكم على بلاطة اللي هيهوب ناحيتنا هوريه غباوتنا”.

وتواصلت المقالب باتجاهها الطبيعي نحو اللعبة الرئيسية التي يتم فيها رفعها عن الأرض بعد ما كان من المفترض أن تكون ضمن ألعاب المجال الخيالي، وكان رد فعل اللاعب نوعاً ما متماسكاً على الرغم من أنه يخاف المُرتفعات حتى اللحظة الأخيرة والتي قفز بها من ارتفاع جيد نوعاً ما.

وسخر الجمهور من المواقف الطريفة بطرق مُختلفة من بينها مشاركة صورة من بداية الحلقة أُجبر فيها اللاعب على ارتداء ملابس شخصية كرتونية وإرفاقها بتغريدات مختلفة من بينها “طموح طموح يعني مفيش كلام”..

وغرد آخر: “رامز جلال لـ الروبوت : تعرف رمضان صبحي؟..الروبوت: اتقصد رجل المال ؟..رامز جلال: يخربيتك حتي الروبوت عرفك”، وتابع آخر بتغريدة: “رامز حطها وين ما يسكن الطموح”.

https://www.youtube.com/watch?v=7uXfz-dG5wM%3Frel%3D0

وكان ختام الحلقة برد فعل رمضان على المقلب بعد أن كشف رامز عن وجهه الحقيقي، ليبادر اللاعب بعرقلته وإيقاعه على الأرض ووجه رسالة أنه يرغب بالعودة للنادي الأهلي وهو يفتقده.

يذكر أن الفنان رامز جلال أعلن الانتهاء من تصوير جميع حلقات برنامج المقالب رامز عقله طار، وعددها 29 حلقة مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة، يعرض فيها جميع فقرات الضيف في البرنامج، حيث يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل حتى يقع في مقلب رامز جلال.

وتم تصوير البرنامج في مدينة الملاهي الترفيهية الكبرى في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.