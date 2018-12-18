رامز جلال يعود في 2019 بـ“رامز خارج نطاق الخدمة” الذي امتنع عن تنفيذها بسبب خطورتها

كشفت بعض التقارير الصحفية عن فكرة مقلب الفنان رامز جلال في رمضان 2019، رغم أن الوقت مازال مبكراً عن انطلاق التسريبات.

فقد أشارت التسريبات الأولى أن مقلب رامز جلال في رمضان 2019 سيكون تحت اسم “رامز خارج نطاق الخدمة”، وأنه سيعود للفكرة القديمة التي سبق وأن سربت تفاصيلها في 2018 ولكنه امتنع عن تنفيذها خوفاً من خطورتها على ضيوفه النجوم.

وتدور فكرة المقلب حول استعانة رامز جلال بمذيع يستدرج ضيوفه النجوم، ثم يضع لهم مخدراً في مشروب، وعندما يستعدون وعيهم يجدون أنفسهم في غرفة ضيقة مثل القبر وهناك شخصين معهم، لإعطاء الضيف إحياء بأنه مات ويحاسب.

ولم يتم تأكيد هذه التسريبات الخاصة بمقلب رامز جلال، خاصة وأن الوقت مازال مبكراً على هذه التكهنات، إلى جانب أن الفنان الكوميدي يحب فكرة تسريب أفكار خاطئة عن مقلبه حتى تظل فكرته الرئيسية مفاجأة للجمهور.

الجدير بالذكر، أن هذه الفكرة تم تسريبها العام الماضي، وتردد أن رامز جلال كان متحمس لها، ولكنه تراجع عن تنفيذها لوجود مخاطر قد تهدد الضيوف مثل تعرضهم لنوبات عصبية أو أزمة قلبية حقيقية. ليبقي السؤال هل سيخاطر رامز جلال بتنفيذ هذه الفكرة الخطيرة أم أنها تسريبات خاطئة حتى لا تكشف فكرته الأساسية؟