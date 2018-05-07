رامز جلال يكشف عن البوستر الأول لبرنامج المقالب “رامز تحت الصفر”.. وقائمة الضحايا مفاجأة

كشف الفنان رامز جلال عن البوستر الدعائي الأول للموسم الجديد من برامج المقالب “رامز تحت الصفر”، مؤكداً أنّه أنهى تصوير حلقات البرنامج في العاصمة الروسية “موسكو”، ورفض الكشف عن الإعلان التشويقي الأوّل لافتاً إلى أنّ قائمة الضحايا تضمّ العديد من المفاجآت.

رامز جلال نشر البوستر عبر حسابيه بموقعي تويتر وانستقرام وعلق قائلاً: بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر والله المستعان رامز تحت الصفر رمضان 2018.

وعلم “سيدتي” أنّ قائمة ضحايا رامز جلال في الموسم الجديد تضم من النجوم يوسف الشريف ورمضان صبحي وعبدالله السعيد وحسام البدري وعمرو يوسف وحسن الرداد وإيمي سمير غانم ودينا الشربيني وانتصار وباسم يوسف وعبدالناصر زيدان وغادة عبدالرازق ومحمد ممدوح وأحمد مالك ودرة وخالد النبوي وشيرين عبدالوهاب وأحمد آدم وأحمد عيد، وياسمين صبري وهنا الزاهد وروجينا ومنة شلبي وريهام عبدالغفور ونيللي كريم وكريم فهمي وأحمد حجازي ومحمد عادل إمام.