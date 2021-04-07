كشفت الشركة المنتجة لبرنامج المقالب الرمضاني الجديد 2021 للفنان رامز جلال عن البوستر الدعائي له والذي يُعرض عبر شاشة قناة MBC حيث يحاول الإيقاع بنجوم الوسط الفني والكروي، ويحمل هذا الموسم اسم “رامز عقله طار”.

وظهر رامز جلال في صورة البوستر وهو بشعر أحمر، ويرتدي خواتم في يده تحمل حروف اسمه، وأمسك بيده الثانية ”فانوسًا“ باعتباره مرتبطًا بمناسبة شهر رمضان، بينما يظهر على البوستر رجل يقع من مكان مرتفع، وذلك لرفع منسوب التشويق لدى الجمهور بشأن فكرة البرنامج.

وعلق جلال على البوستر:”بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر (#رامز_عقله_طار ) على MBC مصر ان شاء الله رمضان 2021″.

وكان البعض قد تداول معلومات بشأن اسم البرنامج على أنه “رامز مريض نفسي”، وهو ما جاء على عكس التوقعات.

وقيل إن من بين الفنانين الضحايا بالبرنامج، أحمد سعد وويزو وسمية الخشاب ومحمود عبد الرحيم ”جنش“ حارس مرمى نادي الزمالك ومحمد مجدي ”قفشة“ لاعب النادي الأهلي، وأيضًا محمد هاني ومروان محسن وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.