انتشر على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” صورة تم تداولها على إنها بوستر برنامج الفنان ” رامز جلال ” الجديد والذي يحمل إسم ” رامز مريض نفسي ” والذي سيتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021 .

ونقلا عن موقع ” في الفن ” فإنه بالتواصل مع مصدر بقناة mbc أكد في تصريح له على أن هذا البوستر مزيف وليس حقيقيا .

وعلى جانب آخر جاءت تعليقات المتابعين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة مثل : ” ده أكيد فوتوشوب ” و ” مستنيين رد رامز أو أى حد عشان نتأكد ” .

يذكر أن رامز جلال اشتهر بتقديمه لبرامج المقالب في شهر رمضان وكان آخرها برنامجه في رمضان الماضي ” رامز مجنون رسمي ” والذي قدمته الفنانة والإعلامية اليمنية ” أروى ” .