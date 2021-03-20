يواصل الفنان المصري رامز جلال تصوير برنامج المقالب الخاص بعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية للتصوير هناك.

وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية عن مصادر قالت إنها من داخل البرنامج، إنه تم التنبيه على الضيوف الذين يشاركون في البرنامج الذي يحمل اسم “رامز مريض نفسي” بعدم الكشف عن طبيعة البرنامج، حتى يكون مفاجأة للجمهور وأضافت المصادر أنه تم وضع شرط جزائي في عقود الضيوف لمنع الإفصاح عن تصوير المقلب أو طبيعته.

وأضافت الصحيفة المصرية أنه تم تنبيه الضيوف بمنعهم من نشر صور أثناء أدائهم العمرة لكي لا يستنتج الجمهور أنهم انتهوا من تصوير البرنامج، وخاصة أن بعض المواقع ربطت بين زيارة الفنان أحمد سعد للسعودية وتصويره البرنامج بعدما قام بنشر صور له أثناء القيام بمناسك العمرة.

كما تم الاتفاق أيضا مع الممثلة المصرية دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو” من أجل الظهور في البرنامج وصورت هي الأخرى حلقتها.

وبخصوص الراقصة المصرية فيفي عبده الضيف الدائم في برامج مقالب رامز جلال في كل عام، فإن فريق العمل قام بالتواصل معها من أجل الظهور في البرنامج في السباق الرمضاني المقبل ولكنها رفضت بسبب حالة المرض التي أصيبت بها خلال الأشهر الماضية، ولكنهم لم ييأسوا من إقناعها فيقومون بالضغط عليها في الوقت الحالي من خلال عرض المزيد من الأموال لكي تظهر.

وكانت صحيفة “وطن” قد كشفت مؤخرًا عن ظهور محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر في حلقة من حلقات المقلب، كذلك سيشارك عدد من لاعبي النادي الأهلي.

وفيما يتعلق بطبيعة المقلب، فيدور داخل ملهى للألعاب ويتم إقناع الضيوف بالتصوير داخلها، وبعد ذلك يبدأ المقلب والذي ينتهي بظهور رامز جلال.

ويعتمد رامز خلال هذا العام على فريق عمل برنامجه السابق باختلاف مخرج عمل البرنامج الذي تم تغييره.

ورغم أن شبكة “إم بي سي” التي ستعرض برنامج رامز جلال في رمضان نفت أن يكون برنامجه الجديد يحمل اسم “رامز مريض نفسي”، إلا أن المصادر المقربة أكدت عكس ذلك لصحيفة “الوطن”.