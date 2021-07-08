خرج المخرج ” رامي إمام ” بتصريحات صحفية له على هامش حضوره للعرض الخاص لفيلم ” البعض لا يذهب للمأذون مرتين ” كشف من خلالها عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده الفنان ” عادل إمام ” .

فأكد رامي إمام على أن الزعيم في حالة صحية جيدة معربا عن إندهاشه وإستغرابه من الأخبار التي تتردد بين الحين والآخر حول مرض أو تدهور الحالة الصحية لعادل إمام .

فقال : ” الحمد لله هو بخير ودايما الناس بتسألني عن صحته وأنا بطمن كل الجمهور وهو حاليا في إجازة .. أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس ” .

وتابع رامي إمام : ” ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة .. أنا بيسألوني عن حالته كتير أوي وكأن مفيش غير بس صحته ” .

وأضاف : ” الزعيم صحته زي الفل والحمد لله كويس ومش تعبان ومفيش فيه أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا متقلقوش عليه ” .

ونفى المخرج رامي إمام أيضا ما يتردد حول إعتزال عادل إمام للفن مؤكدا على إستكمال الزعيم لأعماله ومسيرته الفنية ومتمنيا أن يجمعه بوالده مشروع فني جديد في وقت قريب .