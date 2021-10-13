حرص الفنان الفنان المصري رامي جمال على تهنئة زوجته «ناريمان» بعيد ميلادها، على طريقته الخاصة حيث وجه لها رسالة كوميدية، وهو ما قابلته الزوجة بطريقة لطيفة، لكن جاءت بعض التعليقات من المتابعين حملت بعض المضايقات والانتقادات، وهو ما قررت الرد عليه الزوجة.

وعبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشرت «ناريمان» مجموعة من الصور جمعتها بزوجها الفنان رامي جمال، معلقة عليها: «بحبك و كل عيد جواز وأنت طيب وجمبي وهزارك على قلبي زي العسل، والناس اللي مش بتفهم يعنى إيه هزار وكلام، أنا اللى كتباه وخدوا البوست وعملوا قصة وحوار، وأدوا نفسهم حق يتكلموا في حاجة تخصني، أنا بصراحه أنتوا اللي سخفة وفاضيين وطريقة هزاري أنا ورامي دي وراخمتنا على بعض أكتر حاجة بحبها في علاقتنا».

وتابعت الزوجة في ردها: «مش فاهمة بجد الناس وصل بيها الحال إزاى أنها متقدرش تفهم يعنى إيه تهريج وهزار، وأنا عن نفسي ضحكت لما شوفت البوست، فأظن مفيش أي حد ليه حق يغلط ويتكلم في حاجة هوا مش طرف فيها، أنتوا اللي ضايقتوني الحقيقة يوم عيد ميلادى مش هوا.. مش لاقية حاجة أقولها الحقيقة».

وكان رامي جمال وجه رسالة طريفة لزوجته في عيد ميلادها قائلًا: «يا رب إنت عارف إني اتجوزتها، وهي عيد ميلادها ذكرى الزلزال القوي اللي جه مصر، والنهارده عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة كده، عرفت أنا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم».

وتابع رامي جمال، في رسالته الساخرة لزوجته: «الحمد لله أننا مخلفناش، لأني واثق أن ابننا كان أكيد هيبقي المسيخ الدجال، نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا.. كل سنه وإنتي أول وآخر وأحلى وأرخم حاجة في حياتي، بفكر أطلقك علشان أخد الدريسينج والحق يرجع لأصحابه، كل سنة وأنتي طيبة».

وردت ناريمان زوجة رامي جمال، مختصة الجزء الخاص بخزانة الملابس، إذ كتبت: «أقسم بالله ما هيتحطلك قميص فيها بعد البوست ده، وأنا اللى لسه بقولك أفضيلك حتة، اتقى الله».

وجاءت تعليقات المتابعين على احتفال رامي جمال، بعيد ميلاد زوجته منها «ربنا يسعدكم ويبارك لكم في بعض، وكل سنة وأنتم سوا ومع بعض» و«يا عم أنت كنت نمت من غير ماتعيد عليها أحسن»، و«كل سنة وأنتوا طيبين، بس مش حلوة كلمة (أطلقك)»، و«هو ده الحب ولا بلاش يا ولاد، افتحوا دماغ بعض».