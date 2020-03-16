رامي جمال : ” ياريت نراعي مشاعر كبار السن “

وجه الفنان المصري ” رامي جمال ” منشورا إلى متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تحدث من خلاله عن بعض النصائح التي يجب اتباعها لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

فكتب قائلا : ” تعالو نتكلم جد شوية أولا أنا متفائل جدا إننا لو عملنا التعليمات اللي الدول اللي سبقتنا عملوها من حظر منزلي ونضافة وتعقيم والله هنفوت مرحلة الخطر .. وأنا مش مع الخوف المبالغ فيه بس أنا مع الحرص المبالغ فيه في مرحله زي دي .. إحنا شعب بيبان معدنه وحضارته في وقت زي ده بلاش تجمعات بلاش علشان منندمش في وقت متأخر ” .

وتحدث رامي جمال عن ما يقالحول كبار السن وعن إنهم الأكثر عرضة لمخاطر فيروس كورونا التي تصل إلى الوفاة وقال : ” تاني حاجه ودي مهمه جدا جدا ياريت نراعي مشاعر كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية اللي عمالين نطمن بعض إن هما اللي في خطر والباقي في أمان .. الكلمة الحلوة صدقة والمعلومة الطبيه تتقال بذكاء علشان منزودش قلقهم ” .

وتابع : ” اخيرا بإذن ربنا الأطفال والشباب مفيش خوف عليهم الخوف منهم لأن منظمة الصحة والأرقام بتقول كده .. يبقي ياريت نبقي عارفين إننا ممكن نبقى سبب في عدوي لناس بنحبهم وممكن بتجنب الاختلاط والبوس والأحضان والخروج لفترة ننجيهم من خطر ممكن نندم عليه باقي عمرنا ” .

واختتم رامي جمال رسالته : ” وأخيرا ربنا هيحفظنا والله ده يقيني في ربنا بس نعمل اللي علينا مش لازم نستني أن يتفرض .. أنا براهن علي ذكاء المصريين وحبهم لبلدهم ” .