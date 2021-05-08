استذكر الفنان ” رامي جمال ” صديقه الشهيد ” عمرو صلاح ” أحد الضباط الذين استشهدوا في معركة الواحات على يد عدد من الإرهابيين وذلك على خلفية إذاعة مشاهد تمثيلية من الحادث بالحلقة ال 25 من مسلسل الاختيار 2 يوم أمس .

فنشر رامي جمال مجموعة من الصور تجمعه بالشهيد عمرو صلاح عبر حسابه على إنستجرام وكتب في تعليقه عليها بكلمات مؤثرة : ” شهداء الواحات .. الشهيد البطل عمرو صلاح .. سبتلنا وجع وفخر .. سبت بطولة وسيرة دهب .. سبت رجولة وذكريات ما بتخلصش ” .

وتابع : ” مفيش كلام يكفي الوجع مفيش كلام يكفي فخرنا بيكم إنت وكل شهداء مصر .. إنتم السبب في إننا في أمان والتمن كان أرواحكم الغالية .. بحبك يا صديقي ووحشتني ” .