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رامي جمال يكشف عن خضوعه لعملية جراحية

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نشر الفنان المصري ” رامي جمال ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له أعلن من خلالها عن استعداده لإجراء عملية جراحية صباح الغد .

حيث ظهر رامي جمال في الصورة مرتديا كمامة طبية على وجهه .. ولم يوضح أي شيء حول العملية الجراحية التي سيخضع لها .

وكتب رامي في تعليقه عليها : ” فجر ليلة العملية النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعملية بكرة الصبح إن شاء الله .. نسأل الله اللطف كما تعودت ” .

وتفاعل محبي رامي جمال ومتابعيه على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات التي تتمنى له السلامة والشفاء العاجل .

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