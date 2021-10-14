تعرض الفنان ” رامي جمال ” لموجة من الانتقادات من جانب بعض المتابعين بسبب الطريقة والعبارات التي استخدمها في معايدة زوجته ” ناريمان ” بمناسبة عيد ميلادها .

ليخرج رامي جمال بمنشور له عبر حسابه على إنستجرام مقدما اعتذارا لزوجته على تبعات نشره لذلك ومؤكدا على أنه أخطأ في نشر حياته الخاصة للعلن وأنه تعلم ذلك الدرس .

فكتب في منشوره قائلا : ” آسف لو اتضايقتي يوم عيد ميلادك مني بشكل مباشر أو غير مباشر .. أصابني عدم التوفيق في استخدام كلامك وهزار اعتبروه البعض استهزاء أو انتقاص من أهم شخص في حياتي رغم إني عارف وواثق في تفكيرك وطبيعة حياتنا اللي بمميزاتها وعيوبها قررت إنها تكون مش للعلن ” .

وتابع : ” الآراء السلبية اللي شفتها واللي انتي شوفتيها لمجرد محاولتك إثبات إن كلامي عنك هو أصلا بوست ليكي قبل البوست بتاعي جدعنة منك غير مستغربة للأسف قوبلت بإنك شفتي فعلا كلام من البعض يضايق ” .

وأضاف رامي جمال : ” وبما إننا عايشين مع ناس فأنا بعتذرلك عن اللي حستيه بسبب هزار عارف إنك قابلاه بس من حب ربنا فيك ومن سوء التوفيق ليا إن الناس شافته إهانة وقررت تدافع عنك ” .

واستكمل : ” من غير كلام كتير آسفلك وآسف للي ضايقهم الموضوع وشكرا جدا ليكي واللي فهموا قصدنا من الأول .. بس الدرس المستفاد إني غلطت في نشر حياتي للعلن وأوعدكم مفيش كلام غير في اللي بشتغل فيه .. بحبك ” .

وكانت أيضا قد خرجت زوجة رامي جمال في وقت سابق للدفاع عن زوجها والتأكيد على أن ما جاء في منشور رامي جمال هو طريقة المزاح والسخرية بينهما ولم يزعجها ولا يحق لأحد التعليق أو التدخل في ذلك وفي حياتهما الشخصية .