نفى الإعلامي رامي رضوان الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة عن تحسن حالة الفنانة دلال عبد العزيز.

وأوضح رامي خلال تقديمه برنامج “مساء dmc” أنه لا يعتبر الحديث عن التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز أمراً شخصياً، خاصة أنه يتلقى آلاف الرسائل التي تسأله عنها والأمر نفسه يحدث مع زوجته دنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمي وزوج شقيقتها حسن الرداد.

كشف أن ما نشرته بعض المواقع عن تحسن كبير في حالة دلال عبد العزيز وانتقالها من العناية المركزة إلى غرفة عادية بالمستشفى إلى جانب تأكيد مصادر رؤيتها وهي تمشي في طرقات المستشفى بمساعدة الممرضات، هو أمر خالٍ من الصحة.

وأكد أن حالة دلال عبد العزيز غير مستقرة، وأنها انتقلت من غرفة داخل العناية المركزة إلى غرفة أخرى داخل العناية المركزة، مطالبًا الجميع باستمرار الدعاء، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تكون الشائعة صحيحة.

وتابع أن الشائعة نسبت إلى مصدر مسئول، دون ذكر اسمه، وقد يكون موظفاً بالمستشفى شاهدها تنتقل إلى غرفة أخرى، وأخبر أحد الصحافيين الذي تسبب في الشائعة، مشيراً إلى أن حالة دلال عبد العزيز في الوقت الراهن لا يمكن وصفها بأنها تشهد تحسناً كبيراً، بل إنها لا تشهد أي استقرار، بسبب وجود تعثرات مفاجئة تحدث لها.

وطلب رامي رضوان من المشاهدين الاستمرار في الدعاء لدلال عبد العزيز حتى تستقر حالتها وتبدأ في التحسن، مناشداً وسائل الإعلام التحقق من أي أخبار تتعلق بوضعها الصحي، مشيراً إلى أنه يتمنى أن تكون الشائعة فأل حسن.