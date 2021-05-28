كشف الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكداً أنها لا تزال على حالها، ورغم تعافيها من فيروس كورونا وفق نتائج التحاليل الأخيرة التي جاءت سلبية، إلا أنها تعيش اليوم تحت تأثير أعراض ما بعد الوباء، وهي أعراض لا علاج لها، بل قد تساعد مجموعة من الأدوية على الشفاء منها.

وشدد رضوان على أن حالة حماته الصحية حرجة، وتكاد تكون أصعب من أيام الإصابة بكورونا نفسها.

وأضاف رامي رضوان في تصريحات تلفزيونية، أن حالة دلال عبد العزيز الصحية تفرض على العائلة التعامل معها بشكل طبيعي، وارتداء ثياب ملوّنة، كي لا تشعر بوفاة زوجها، ما يمكن أن يسبّب لها انتكاسات صحية جديدة، مؤكداً أنه والفنان حسن الرداد زوج ابنتها إيمي، يلازمانها طوال اليوم.

يُشار إلى أن الفنان القدير سمير غانم كان قد رحل عن عالمنا الخميس قبل الماضي بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.