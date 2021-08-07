نعى الإعلامي ” رامي رضوان ” وفاة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” بكلمات مؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .

فكتب في تعليق له على صورة لها وأخرى تجمعها بزوجها الفنان الراحل ” سمير غانم ” : ” أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز .. محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما ” .

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 61 عاما بعد صراع مع المرض .. وإلى أن توفت لم تكن على علم بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم الذي وافته المنية في شهر مايو الماضي .