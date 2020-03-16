رامي صبري : ” أنا مش المأذون .. وعلاقة أصالة وطارق العريان حب حقيقي “

أثار الفنان المصري ” رامي صبري ” الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة عقب التصريحات التي أدلى بها حول عودة الفنانة السورية ” أصالة ” لزوجها السابق المخرج ” طارق العريان ” .

وعلق رامي صبري على ذلك خلال اللقاء الذي أجراه في برنامج ” The Insider بالعربي ” وأشار إلى أن تصريحاته تم فهمها بطريقة خاطئة .

فقال رامي صبري : ” هم فهموني غلط أنا بقول إن علاقة أصالة وطارق أنا بشوفها إنها عمرها ما هتنتهي فقولت إن شاء الله هيرجعوا .. أنا عندي إحساس كده إن هما ممكن يرجعوا وينقول يارب وكل الناس تقول ياريت .. هي بس الصحافة بتحب يترجموا الأمور على مزاجهم ” .

وتابع : ” أنا مش المأذون .. وحتى لو أعرف حاجة مش هطلع اقولها لإنها حاجة متخصنيش في الآخر .. لكن أنا بقول إن نفسي يرجعوا لأن علاقة طارق وأصالة حب حقيقي ” .