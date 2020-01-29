رامي صبري عن تامر عاشور : ” الجمهور بيقطع شرايينه “

نشر الفنان ” رامي صبري ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له تجمعه بالفنان ” تامر عاشور ” وجه له من خلالها رسالة على هامش الحفل الأخير الذي جمعهما في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

فكتب في تعليقه على الصورة قائلا : ” تامر عاشور شارك معايا لأول مرة في حفل جدة وكانت الفقرة بتاعته قبلي على طول ” .

وتابع رامي صبري ساخرا : ” أقسم بالله طلعت على المسرح بعديه لقيت الجمهور بيقطع شرايينه .. غنيت لهم اهد الدنيا مفيش طب الراجل مفيش طب بقولك ايه تعالي مفيش .. قمت مكمل عليهم بقى وطلعت كل الأغاني الكئيبة اللي عندي وكملت عليهم ” .

وأضاف : ” لا طبعا بهزر .. تامر فنان قوي جدا جدا وأنا مبسوط إننا غنينا في حفلة واحدة وفي بلد غير بلدنا وعملنا حفلة قوية جدا الحمد لله .. وربنا يوفقك يا حبيبي أنت شخص طيب وفنان وتستاهل كل حاجة حلوة ” .