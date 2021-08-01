طرح الفنان ” رامي صبري ” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب أغنيته الجديدة ” حالة اكتئاب ” والتي قدمها على طريقة الدويتو مع شقيقه الراحل ” كريم صبري ” .

ونشر رامي صبري الأغنية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وكتب في تعليقه عليها : ” هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري ” .

وتابع : ” دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها بس كنت دايما بسيبه براحته لحد لما توفى في صدمة ليا وللجميع ” .

وأضاف الفنان رامي صبري : ” كنت غالي عليا أوي يا حبيبي .. في الجنة إن شاء الله .. ربنا يرحمك ويصبرنا أنا ووالدتك ووالدك واخواتنا على غيابك وعدم وجودك معانا في البيت .. ياريت كل اللي يشوف الفيديو يدعيله ” .

يذكر أن أغنية حالة اكتئاب من كلمات عبير الرزاز وألحان الراحل كريم صبري والذي كان قد سجلها بصوته قبل وفاته كما كشف شقيقه رامي صبري مؤخرا .. حيث قرر الأخير أن يسجل أجزاء منها بصوته ويقدمها على طريقة الدويتو لاهدائها لروح أخيه كريم .