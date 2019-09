رامي صبري يوجه رسالة مؤثرة إلى عامر منيب : ” ربنا يجمعني بيك “

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

من اكتر الاشياء اللي اثرت فيا يوم ما روحت كنت غالي عليا اوي وكنت دايما بشوفك اخويا الكبير علاقتي بيك علاقه ابديه ربنا يجمعني بيك علي خير يا عامر يا غالي يا حبيبي 💔