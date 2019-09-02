رامي صبري يوجه رسالة مؤثرة إلى عامر منيب : ” ربنا يجمعني بيك “

في ذكرى ميلاد الفنان الراحل ” عامر منيب ” وجه الفنان ” رامي صبري ” بكلمات مؤثرة رسالة عبر من خلالها عن حبه ومدى تأثره برحيل عامر منيب .
حيث نشر رامي صبري للفنان الراحل عامر منيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” .
وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” من أكتر الأشياء اللي أثرت فيا يوم ما روحت كنت غالي عليا أوي ” .
وعن علاقته بعامر منيب كتب : ” كنت دايما بشوفك أخويا الكبير .. علاقتي بيك علاقه أبدية ربنا يجمعني بيك علي خير يا عامر يا غالي يا حبيبي ” .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة أعربوا في تعليقاتهم عن تقديرهم لموقف رامي صبري وحبهم لعامر منيب واستمرار تذكرهم له ودعوا له بالرحمة والمغفرة .
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من اكتر الاشياء اللي اثرت فيا يوم ما روحت كنت غالي عليا اوي وكنت دايما بشوفك اخويا الكبير علاقتي بيك علاقه ابديه ربنا يجمعني بيك علي خير يا عامر يا غالي يا حبيبي 💔