وجه الفنان ” رامي صبري ” رسالة إلى الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” طالبه من خلالها بتشريع وتفعيل القوانين التي تحمي الحياة الشخصية للمشاهير معربا عن استيائه وإنزعاجه مما تم تداوله في الفترة الأخيرة من أخبار عن شقيقه الراحل ” كريم صبري ” .

فكتب رامي صبري في رسالته : ” أولاً شكر الله سعيكم جميعاً كتر ألف خيركم على المواساة ووقوفكم جنبنا فى الوجع اللى شُفناه وفقدان أخويا الغالى كريم صبري .. ثانياً أنا بناشد سيادة / الرئيس عبد الفتاح السيسى بإسم الإنسانية وبصفته أب لكل شاب مصرى وبناشد دولتنا المصرية العظيمة بقوانينها وأحكامها العادلة اللى بتحمينا من شر الكلمة الخبيثة والأذى النفسى ” .

وتابع : ” وبطلُب من المجلس الأعلى للصحافة والإعلام ومجلس النواب إن يتم وضع حد للتجاوزات التى تقع علينا من كل من استباح الخوض فى حياتنا الشخصية ووضع قوانين أو تفعيلها إن كان هناك قوانين أجهل بها وتوقيع عقوبات على كل من يتجاوز ويتدخل فى أدق تفاصيل حياتنا الشخصية الخاصة” .

وأضاف رامي : ” كمواطنين مصريين مثل أى أسرة مصرية لها الحق فى الحفاظ على خصوصياتها وعدم التعدي على خصوصياتها وأسرارها بالشكل المسىء المتدنى والتشهير الغير قانونى الذى تعاملت بيه بعض المنتديات والمواقع الإخبارية فى وفاة أخى كريم صبرى .. لم يراعوا حرمة الميت ولا مشاعر أم وأب وتشهير غير مبرر بسمعة أخى كريم وبالتبعية سمعة أسرتى الكريمة فى عز أوجاعنا ومصيبتنا ” .



واستكمل : ” بدل من الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة أصبحنا مادة إعلامية تم إستغلالنا بشكل غير آدمى لا دين ولا إنسانية تقبل باللى إحنا شفناه .. زعلان جدا جدا من بعض الصحفيين والمواقع المفروض إنها محترمة اتصدمت فيهم للأسف .. سوف يتم مقاطعة ومحاسبة كل موقع ومنتدى تجاوز بالباطل دون وجه حق بالتشهير والخوض فى أعراض وإتهامات غير لائقة واثق فى نزاهة وعدالة القضاء المصرى ” .

واختتم رامي صبري حديثه قائلًا : ” وأخيرا اتقوا الله فى مهنتكم وفى أقوالكم وأفعالكم الترند مش هينفعكم يوم ما نختصمكم أمام الله فى اللى قولتوه على كريم الله يرحمه كان أولى تدعوله وإذكروا محاسِن موتاكم يا مؤمنين ” .