نشر الفنان اللبناني ​رامي عياش​ مجموعة صور جديدة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها ببدلة رسمية باللون الأبيض ووضع على رأسه قبعة سوداء اللون متناسقة مع ملابسه وأضفت على إطلالته جمالاً ولوك مختلف.



ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيه الذين عبروا عن حبهم وإعجابهم به، وبالتالي عن حماسهم بإنتظار أي جديد له.



وكان عياش قد أعلن مؤخراً عن إمكانية غنائه أغنية مهرجانات مصرية، وقال إنه لا يمانع الأمر.

وأوضح رامي بمقابلة مع إذاعة “نجوم FM” أنه يحب التنوع في ما يقدمه، قائلاً: “مفيش أحلى من التنويع وتنافس نفسك في هذا الموضوع ولما لا، والناس أذواق وحلو الفنان يرضي كل الأذواق”.



وكشف أن تفشي فيروس كورونا تسبب بتأجيل أعماله، فكان سيشارك في عمل مصري، وكان يعمل على طرح ألبومه في شهر تموز/يوليو الماضي.