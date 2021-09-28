أطلق الفنان اللبناني رامي عياش، رئيس جمعية “عيّاش الطفولة”، مبادرة بعنوان “تحدي التعلّم”، والتي تهدف إلى تخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان مؤخراً.

ونشر رامي عياش فيديو عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، كشف من خلاله أن جمعية “عيّاش الطفولة” تتكفّل بتعليم ألفي طفل في لبنان من شماله إلى جنوبه دون أي تفرقة.

#على_عاتقي أتكّفل بتعليم طفل لمدة عام كامل .تطلق جمعية #عياش_الطفولة مبادرة #تحدي_التعلّم ، وذلك لتخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية

كل شخصية فنية أو اجتماعيّة تقبل التحدّي، تتكفل بتعليم طفل لمدة عام كامل

الهدف دائماً هو بناء الإنسان.#خلي_سلاحهم_العلم pic.twitter.com/ePC1hHAzVE — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) September 27, 2021

وأطلق عياش تحدياً يهدف إلى تعليم آلاف الأطفال وسمّى ثلاثة أسماء وكل اسم منهم سيتكفل بتعليم طفل لمدة عام وبدورهم كل اسم فيهم سيسمّي ثلاثة أسماء لتكبر الرسالة أكثر لبناء جيل كامل قادر على بناء وطن حقيقي.

وكتب النجم اللبناني على الفيديو: “على عاتقي أتكفّل بتعليم طفل لمدة عام كامل.. تطلق جمعية عياش الطفولة مبادرة تحدي التعلّم، وذلك لتخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية كل شخصية فنية أو اجتماعيّة تقبل التحدّي، تتكفل بتعليم طفل لمدة عام كامل الهدف دائماً هو بناء الإنسان”.

وتأسَّست جمعية “عيّاش الطفولة” عام 2009، من قبل الفنان رامي عياش، وتساهم في تكاليف العام الدراسي لبعض الطلاب وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر على لبنان.

وقد أعلنت الصفحة الرسمية لجمعية “عيّاش الطفولة” سابقاً عبر حسابها على موقع “تويتر” عن مبادرة وهي بتقديم مشروع يحمل عنوان “نفسية ولادنا أولوية ببلادنا” يتضمن 59 اختبار ذكاء IQ test مجانيا للطلاب.