راندا البحيري تتهم مخرج لبناني بالنصب.. وتحذر

تحذير هذا الشخص في الصوره يدعي إيلي برباري الأستاذ إيلي برباري كلمني و طلب مني أعمل دور في مسلسل كان بيقول أنه من إنتاجه و إخراجه. و فضل يقولي تلات أسابيع أد إيه هو تعبان علشان يلم فلوس المسلسل و إنه باع بيته و عربيته. علشان ينتج المسلسل. كل ده علشان يتعاقد معايا بفلوس قليله. وانا صدقته و وافقت و قولتله مش مشكله. و روحت لبنان صورت. المهم عرفت و انا هناك بالصدفه انه اصلا مش منتج المسلسل. وان المسلسل له منتج أساسي و ان هو بينفذ بس الإنتاج. و اللي عرفته انه تقريبا اتفق مع جهه الإنتاج علي رقم كبير علشان دي ”ممثله” جايه من مصر”و لازم تأخذ حقها و أجرها. و طبعا ده محصلش. روحت و صورت و الأستاذ اداني جزء من اجري بالعافية و مكنش اصلا عايز يديهوملي خالص و خلصت كل المشاهد اللي طلبها مني. و قالي السفريه اللي جايه هديكي الفلوس او هحولهالك علي مصر. وأول ما عمل مونتاج الحلقات و ضمن أنه خلاص مش محتاجني و قفل مسلسله. عملي بلوك و مش عايز يديني اجري ولا حتي احترمني ولا احترم بلدي و لا رد علي. انا كلمت النقابه عندنا في مصر و بلغتهم بالإهانة اللي حصلت معايا. علشان يكونوا عارفين حصل لي ايه مع المخرج و منفذ الإنتاج ده. #ملحوظه…. الثوره ملهاش اي علاقه باي حاجة و المسلسل موقفش اصلا. و كانوا شغالين كل يوم عادي. و الرجل ده بيقول انه معاه تمويل ودايما كان بيهدد الناس و بيقول انا شغال مع الجيش. مع اني في نفس الوقت شوفته نازل الشارع وسط الثوار عادي جدا.