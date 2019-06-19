راندا حافظ تستعين ب ” محمد صلاح ” في كليبها الجديد

نشرت شركة روتانا برومو أغنية جديدة للمطربة المصرية راندا حافظ بعنوان : ” نور الشمس “

وظهر في البرومو صورة لمحمد صلاح على قلادة تمسكها راندا بيدها في فيديو تشويقي قبل عرض الكليب .. ومن المتوقع طرح الأغنية على الفضائيات والإذاعات الأسبوع المقبل .

وأغنية نور الشمس من كلمات ” أمير طعيمة ” وألحان وتوزيع ” خالد عز ” .

وتعاونت راندا حافظ في ألبومها الجديد مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم : أحمد الجندي وإيهاب عبد الواحد ونور عبد الله وأمير طعيمة ومدين و أحمد صلاح حسني وخالد عز ونادر حمدي وأحمد إبراهيم .