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راندا حافظ تستعين ب ” محمد صلاح ” في كليبها الجديد

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نشرت شركة روتانا برومو أغنية جديدة للمطربة المصرية راندا حافظ بعنوان : ” نور الشمس “

وظهر في البرومو صورة لمحمد صلاح على قلادة تمسكها راندا بيدها في فيديو تشويقي قبل عرض الكليب .. ومن المتوقع طرح الأغنية على الفضائيات والإذاعات الأسبوع المقبل .

وأغنية نور الشمس من كلمات ” أمير طعيمة ” وألحان وتوزيع ” خالد عز ” .

وتعاونت راندا حافظ في ألبومها الجديد مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم : أحمد الجندي وإيهاب عبد الواحد ونور عبد الله وأمير طعيمة ومدين و أحمد صلاح حسني وخالد عز ونادر حمدي وأحمد إبراهيم .

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