مقطع فيديو كليب كان الأشهر بين جيل التسعينيات، بالإضافة إلى بطولة جمعتها مع الفنان أحمد الفيشاوي في فيلم «الحاسة السابعة»، ظهرت خلاله بملامح شابة وعلقت في أذهان الجمهور، حتى اختفت الفنانة رانيا الكردي فجأة عن الساحة الفنية، لتظهر قبل أيام قليلة وقد تغيَّرت ملامحها تمامًا، حتى إنّ البعض لم يتعرّف عليها.

كيف تغيَّرت ملامح الفنانة رانيا الكردي؟

وخلال الساعات الماضية، نشرت الفنانة رانيا الكردي، عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، بعض الصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت تغيّر ملامحها، وتفاعل معها الجمهور، إذ حرصت رانيا الكردي، خلال منشوراتها تقديم الدعم والمساندة للفلسطينيين الذين يتجرّعون ويلات الحرب على مدار خمسة أشهر متتالية، بارتداء الكوفية الفلسطينية بلونيها المعروفين قائلة: «دعونا نقف كمنارة أمل لهم ونكون صوتهم في الظلام».

ونشرت الفنانة الأردنية مقطع فيديو ظهرت خلاله ترتدي تيشيرت باللون الأسود مكتوب عليه «من أجل غزة»، وعلقت على الفيديو قائلة: «أنا الآن أجري بجوار جدار طويل تضامنًا مع غزة في يوم الصلاة العالمي».

الجمهور يتفاعل مع تغير ملامح رانيا الكردي

وتفاعل الجمهور مع الصور التي تداولها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعادوا نشرها مصحوبة بكلمات من أغنيتها الشهيرة «شايف نفسك بردو شايفة نفسي»، في حين علّق البعض قائلًا: «ياااه هو احنا كبرنا أوي كده».

من هي رانيا الكردي؟

ورانيا الكردي هي مطربة ومذيعة وممثلة أردنية تعزف على الجيتار وتجيد كتابة الشعر والرقص والتمثيل والغناء والتلحين والرسم، سافرت إلى بريطانيا في عام 1991 للتدرب على احتراف التمثيل،

أصدرت ألبومها الأول «رانيا» في عام 2002، ثم قدّمت دور البطولة المطلقة لفيلم الحاسة السابعة مع الفنان أحمد الفيشاوي، وفي 2005 أصدرت ألبومها الذي حقق نجاحًا كبيرًا من خلال أغنية «شايف نفسك» التي بقيت في دائرة منافسة أفضل 20 أغنية لثلاثة أشهر متتالية.

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