أعلنت الممثلة اللبنانية رانيا عيسى عن وفاة أخيها نسيم عيسى، اذ انها نشرت صورة له على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها بالقول: “خيّ حلو ومليح وعيونو عسلية ..يا حبيب قلبي يا نسيم عريس السماء ..ضيعان شبابك يا خيّ”
كما نشرت رانيا ايضا صورة لورقة النعوة.
أعلنت الممثلة اللبنانية رانيا عيسى عن وفاة أخيها نسيم عيسى، اذ انها نشرت صورة له على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها بالقول: “خيّ حلو ومليح وعيونو عسلية ..يا حبيب قلبي يا نسيم عريس السماء ..ضيعان شبابك يا خيّ”