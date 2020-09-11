أعلنت الممثلة اللبنانية ​رانيا عيسى​ عن وفاة أخيها نسيم عيسى، اذ انها نشرت صورة له على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها بالقول: “خيّ حلو ومليح وعيونو عسلية ..يا حبيب قلبي يا نسيم عريس السماء ..ضيعان شبابك يا خيّ”

كما نشرت رانيا ايضا صورة لورقة النعوة.





