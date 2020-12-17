نشرت الفنانة المصرية ” رانيا فريد شوقي ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة إبنتها الصغرى ” ملك عوض ” .

وظهرت رانيا فريد شوقي في الصورة وهي تحتضن إبنتها وكتبت في تعليقها عليها معبرة عن حبها الشديد لها قائلة : ” أحلي حضن في الدنيا ربنا يحفظ أولادنا جميعا ويبارك فيهم .. علي قد ما الواحد طيب لكن تيجي عند عيالي أكلك إلا الضنا مافيش أغلي منه ” .

وتابعت : ” سبحان الله في لحظة حياتك بتتغير وتلاقي نفسك عايش عشانهم ومش فارق معاك الدنيا كل هدفك هو حمايتهم وإسعادهم ومستقبلهم .. اللهم استودعك فلذة كبدي فأنت خير الحافظين .. آخر العنقود ملك ربنا يحقق لك أحلامك ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة التي نالت إعجاب الكثيرين وأشاروا في تعليقاتهم أيضا إلى وجه الشبه الكبير والواضح بين رانيا فريد شوقي وبين إبنتها ملك .