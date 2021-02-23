وجهت الفنانة ” رانيا فريد شوقي ” رسالة دعم إلى المخرج ” رائد لبيب ” وذلك بعد إعلان إصابته بمرض السرطان مؤخرا .

فنشرت رانيا فريد شوقي صورة عبر حسابها على موقع إنستجرام جمعتها بالمخرج رائد لبيب في كواليس تصوير أحد الأعمال الفنية .. وكتبت في تعليقها عليها : ” المخرج الكبير رائد لبيب من أطيب الناس احترام وأخلاق ووفاء وموهبة .. إنسان بمعني الكلمة .. بعتبره أخويا الكبير من حبه لأبويا وتعامله معانا كأسرة فريد شوقي بمنتهي الحب والجدعنة ” .

وتابعت : ” من أنجح الأعمال اللي عملتها معاه عائلة مجنونة جدا للمؤلف أحمد عوض .. مسلسل مازال عايش مع الناس .. أعمال المخرج رائد لبيب متنوعة منهم هند والدكتور نعمان وليت الشباب يعود يوما وصرخة أنثي والكاميرا الخفية وحسين علي الهوا وغيره كتير من مسلسلات وبرامج كوميدية ” .

وأضافت رانيا : ” يارب علي قد ما أسعدت الناس بموهبتك وطيبت خواطر ناس ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة من المرض اللعين ويعافيك وتعدي المحنة بصبر وإيمان وقوة بإذن الله يا أخي الكبير الطيب وترجع تمتعنا بأعمالك ربنا يبارك في عمرك وصحتك يارب ” .