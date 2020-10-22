أعلنت الممثلة المصرية ​رانيا محمود ياسين​ ان والدها الراحل كان مصابا ب​الزهايمر​ بدرجة خفيفة.

اذ ردّت على متابعة على صفحتها الخاصة بالقول: “أبويا كان عنده الله يرحمه درجه خفيفه من درجات الزهايمر بمعنى انه كان عنده ضعف في ذاكره القريبه لانه لأخر لحظه فاكرنا كلنا عارف هو مين بيعرب الكلمه لو سمعها غلط يقول الصح بتاعها وعلشان كده اميره يا حبيتي وطنط رجاء الله يرحمها فرحت وبكت لما لقيته عارفها لان الناس كانت فاهمه ان المرض متكن منه وده مش عارف حدو مش حقيقي خالص والمرض عمره ما كان عيب ولا حرام الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وده لتوضيح فقط ودعوله ودعولي يربط على قلبي وقلب اسرتي كلها”.

وعلّقت رانيا على ذلك على المنشور الذي تحدثت فيه عن حقيقة انفعالها على ابنة الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي أميرة مختار، بعد قولها مؤخرا ان ياسين كان مصابا بالزهايمر.





