خرجت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” للتعليق على الخلاف الموجود بين شقيقها الفنان والمؤلف ” عمرو محمود ياسين ” والفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” مؤكدة على أنها لن تتدخل في الأمر ولن تكتب أي شئ يخص هذا الموضوع .

وجاء ذلك في درها على سؤال لأحد المتابعين حول منشور كانت قد كتبته وإن كانت تقصد به ياسمين عبد العزيز .. فقالت رانيا محمود ياسين : ” أنا لا بلقح على حد ولا ليا في تلقيح أنا بقول للأعور أعور في عينه ولا يهمني أي حد في الكون ” .

وتابعت : ” دي حاجة معروفة عني إني مش بخاف لكن أعرف حدودي كويس .. أنا لما بكتب حاجة علي صفحتي بيبقي رأيي الخاص .. والله لو البوست ده جه علي مقاس حد يبقي دي مشكلته مش مشكلتي ” .

وأضافت رانيا محمود ياسين : ” وأنا ماليش دعوة بخلافات مسلسل اللي مالوش كبير .. عمرو ياسين كاتب كبير له رؤيته اللي ناس كتير جدا بتحترمها هو يرد بنفسه أنا لا أتدخل في شغله أنا في شغلي فقط ” .