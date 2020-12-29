نشرت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن تعرضها لوعكة صحية مؤخرا حيث تعاني من القولون وارتجاع بالمرئ .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور التي ظهرت بها رانيا محمود ياسين من حضورها للاحتفاليات التي أقيمت في الفترة الأخيرة لتكريم والدها الفنان الراحل ” محمود ياسين ” .

وكتبت رانيا في تعليقها على الصور : ” إسبوع التكريمات كان إسبوع مميز وأكيد أسعدنا بس كان مؤلم للغاية .. يمكن من ساعتها وأنا عيانة من القولون وارتجاع في المرئ ادعولي يارب أبقي كويسة .. رحم الله أبي الغالي وأسكنه فسيح جناته ” .

وكانت رانيا محمود ياسين قد نفت في تصريحات صحفية لها في وقت سابق ما تردد حول إصابتها ووالدتها الفنانة ” شهيرة ” بفيروس كورونا .. وأكدت أن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة وأن والدتها بخير ولا تعانى من أى أعراض كورونا وتتمتع بصحة جيدة .